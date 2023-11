Aus bei «Promi Big Brother»: Ron Bielecki verlässt den TV-Container

Beim «Big Brother» gibt es Pizza und Peitsche

Vieles drehte sich daneben in der neuesten Folge um die Matratzen der Teilnehmenden. In einem Rückblick war zu sehen, wie der grosse Bruder den Promis – darunter auch noch Milski – anbot, Pizza im Tausch für ihre Matratzen zu liefern. Einzelne der Kandidatinnen und Kandidaten sträubten sich jedoch und so gab es weiter die verhassten Haferflocken, was so manchen natürlich die Laune vermieste.