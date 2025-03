Aus buchstäblich schrägem Grund: Shakira sagt Konzerte in Chile ab

Schon zwei Absagen in Südamerika

Shakiras Tour durch Südamerika steht unter keinem guten Stern. Die Sängerin musste schon den für den 24. Februar geplanten Gig in ihrem Heimatland Kolumbien absagen. Das Dach der Bühne im Atanasio Girardot Stadion in Medellín war beschädigt. Aus Sicherheitsgründen zogen die Verantwortlichen die Reissleine. Ein Konzert in Lima musste Shakira aus gesundheitlichen Gründen verschieben. Am 16. Februar wollte sie in der peruanischen Hauptstadt auftreten, musste wegen Unterleibsschmerzen aber ins Krankenhaus.