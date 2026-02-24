Aus dem Kaulitz-Schatten zu «Let's Dance»: So tickt Gustav Schäfer

Er kickt bei den alten Herren

Gustav Schäfer mag Grillen, Bier, Campen, Heimwerken – da fehlt natürlich nur noch Fussball. Während seine Bandkollegen Tom und Georg dem Sport eher von der Tribüne aus zusehen, schnürt er noch selbst die Fussballschuhe. «Ich geh montags zu den alten Herren», erklärte er 2022 in einem Interview. Im Podcast «Musste Machen!» des Fussballverbands Sachsen–Anhalt wurde er dann noch konkreter: Er sei beim 1. FC Magdeburg vor allem «ein Star neben dem Platz». Das finde er aber auch «das Geile an Alt–Herren–Fussball». Nach fünf Minuten im Spiel könne man sich hechelnd auswechseln lassen, um dann nach zehn Minuten Pause ausgeruht wieder auf den Platz zu laufen.