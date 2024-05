Aus dem Koma erwacht: So geht es Heinz Hoenig

Hoenig leidet unter einer bakteriellen Entzündung, die seinen 2012 eingesetzten Stent am Herzen beschädigt hat. Nun müsse seine Aorta ausgewechselt werden, wie Kärsten–Hoenig am Wochenende ebenfalls der «Bild» erklärt hatte. Zudem habe er ein Loch in der Speiseröhre. «Das ist natürlich mit einem hohen Risiko verbunden.» Eine solche OP könne «zwischen acht und zehn Stunden» dauern und sei lebensgefährlich. Allerdings benötige Hoenig den Eingriff, um zu überleben, wie die Ärzte der 39–Jährigen auf der Intensivstation mitgeteilt hätten.