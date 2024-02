Aus für den Schweiger-«Tatort»? Es wird wohl keine Fälle mehr geben

Der bisher letzte Krimi von Schweiger an der Seite von Fahri Yardim, «Tschill Out», lief Anfang 2020. Sollte Nick Tschiller (Schweiger) doch noch einmal mit Yalcin Gümer (Yardim) ermitteln wollen, wäre der wohl sofort dabei. «Til hat einen ewig festen Platz in meinem Herzen, egal wie sehr wir uns ideologisch kloppen können», sagte Yardim spot on news schon im Sommer 2022. Die beiden hätten sich «aber in letzter Zeit ein bisschen auseinandergelebt und ich habe lange nichts mehr von den ‹Tatort›–Machern gehört». Yardim stünde für ein weiteres Krimi–Abenteuer jedenfalls bereit, sagte er damals: «Ich hätte grosse Lust, wieder Hamburg zusammenzuschiessen.»