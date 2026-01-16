Aus für «Star Wars»-Chefin Kathleen Kennedy: Das sind die Nachfolger

Er wird unterstützt von Lynwen Brennan als Co–Präsidentin, die das operative Geschäft führen soll. Die Waliserin ist bereits seit 1999 im Unternehmen und leitete zuvor die Effektschmiede Industrial Light & Magic. Sie gilt als strategisches Genie im Hintergrund und soll sicherstellen, dass die ambitionierten Pläne wirtschaftlich und technisch auf höchstem Niveau umsetzbar bleiben.