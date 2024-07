Aus für «Terra X-Show»: ZDF sendet nur noch zwei Folgen mit Kerner

Neues «Terra X»–Format bereits geplant

Statt an der «Terra X–Show» festzuhalten, möchte das ZDF auf neue Sendungen setzen. «Nach fünf Jahren und 19 Ausgaben werden wir die Show in 2025 aber nicht fortführen, um neue Formate und Genres in der Primetime am Mittwoch anzubieten», wird die Sprecherin zitiert. Von Kerners Showformat «Da kommst Du nie drauf!» hatte sich der Sender schon zuvor getrennt.