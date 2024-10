Aus gesundheitlichen Gründen? Ozzy Osbourne nimmt wieder Drogen

Ozzy Osbourne (75) hat in seinem Podcast verraten, dass er aktuell wieder Drogen nimmt. Der Musiker, der in der Vergangenheit mit schweren Suchtproblemen zu kämpfen hatte, greife wegen seiner gesundheitlichen Probleme wieder zu Rauschmitteln. «Ich bin glücklicher, aber ich bin nicht völlig nüchtern. Ich konsumiere von Zeit zu Zeit ein bisschen Marihuana», so Osbourne in «Madhouse Chronicles».