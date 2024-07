Aus gesundheitlichen Gründen: Sofi Tukker sagen Auftritte im Juli ab

An der Uni fanden sie zusammen

Das Duo lernte sich an der Brown University in Providence kennen. Eigentlich wollte Hawley–Weld, die in Frankfurt am Main geboren ist, Tanzlehrerin werden. 2014 schloss sie sich mit Halpern zu Sofi Tukker zusammen. Zwei Jahre später erschien ihre erste EP «Soft Animals». Das Lied «Drinkee» wurde ein internationaler Hit auf Streaming–Plattformen, schaffte es in Australien und Italien in die Charts und wurde für einen Grammy Award in der Kategorie Beste Dance–Aufnahme nominiert.