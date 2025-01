Aus gesundheitlichen Gründen: Sting muss alle Auftritte absagen

Besorgniserregende Nachrichten von Musik–Ikone Sting (73): Der Sänger muss aus gesundheitlichen Gründen mehrere geplante Auftritte kurzfristig verschieben. Wie sein Management am Dienstag via Instagram mitteilte, folgt der Ex–Police–Frontmann damit einer dringenden ärztlichen Empfehlung. Eine genaue Diagnose wurde in dem Statement nicht genannt.