«Aus heiterem Himmel»: Golf-Megastar Rory McIlroy reicht Scheidung ein

Golf–Star Rory McIlroy (35) und seine Ehefrau, Erica Stoll (35), lassen sich überraschend scheiden. Wie «Mail Online» weiter meldet, soll der Sportprofi die Papiere am Montag in seiner Wahlheimat Palm Beach County in Florida eingereicht haben. Sprecher des Golfers bestätigten die Nachricht am Dienstag in einem Statement. Eine persönliche Äusserung gab es aber nicht.