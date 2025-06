Aus schönstem Grund: Anita Latifi verlässt «Kampf der Realitystars»

«Echtes kleines Showbaby»

«Du warst die ganze Zeit bei mir, ganz still und unbemerkt – in meinem Bauch, ohne dass ich es wusste», schrieb Anita kürzlich bei Instagram. «Ich bin so dankbar, dass alles genau so gekommen ist, wie es sollte. Du bist ein echtes kleines Showbaby – und wir lieben dich unendlich», so die ehemalige «DSDS»–Kandidatin weiter. Auf der Plattform gab sie auch das Geschlecht des Babys bekannt: Es wird ein Junge.