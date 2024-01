Aus Solidarität mit Streikenden: Anne Hathaway bricht Fotoshooting ab

Sie soll einfach aufgestanden und gegangen sein

«Vanity Fair» gehört zum Verlag Condé Nast, in dem fast 400 Mitarbeiter mit einer 24–stündigen Arbeitsniederlegung gegen Entlassungen und Sparmassnahmen protestieren. Der Verlag hatte angekündigt, 5 Prozent der Belegschaft zu entlassen. Hathaway soll von dem Streik nichts gewusst haben, als sie zu dem Fotoshooting in New York City kam. Ihr Team habe sie dann vor Ort darüber informiert. «Sie hatten noch nicht einmal mit dem Fotografieren begonnen», erzählte eine Quelle «Variety». «Als Anne realisierte, was los war, stand sie einfach auf und ging.»