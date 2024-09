Aus Sorge um Prinzessin Diana: Palast vor Mohamed Al-Fayed gewarnt?

Im Juli 1997, einen Monat vor ihrem tragischen Tod in Paris, fuhr Prinzessin Diana mit ihren Söhnen Prinz Harry (40) und Prinz William (42) tatsächlich auf Einladung von Al–Fayed und seiner Frau in den Urlaub in ihr Haus in St. Tropez. Das veranlasste den damaligen Sicherheitschef Davies, aktiv zu werden.