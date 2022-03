Aus Versehen! Unveröffentlichter Ed-Sheeran-Song vor Gericht gespielt

Der britische Superstar Ed Sheeran (31) wehrt sich aktuell in einem Urheberrechtsprozess gegen den Vorwurf, seinen Hit «Shape of You» plagiiert zu haben. Vor Gericht rückte nun aber ein weiterer Song unglücklich in den Mittelpunkt. Wie die britische «Daily Mail» berichtet, wurde vor dem High Court in London aus Versehen ein kurzer Ausschnitt eines bis dato unveröffentlichten Liedes des Sängers angespielt. Eigentlich hätten frühere Aufnahmen seines Mega-Hits «Shape of You» erklingen sollen.