Wird André Kaczmarczyk (36), der erst vor zwei Filmen den Part der ebenfalls ausgestiegenen Maria Simon (46) alias Olga Lenski übernommen hat, auf alleinige Faust ermitteln? Zumindest im kommenden Krimi wird das in der Tat so sein. Der ist nämlich schon im Kasten. Wie der verantwortliche rbb mitteilte, ist der «Polizeiruf 110: Der Gott des Bankrotts» bereits im Juni und Juli in Frankfurt (Oder), Gröben und Berlin abgedreht worden. Darin ermittelt Vincent Ross solo, die Ausstrahlung ist für das erste Quartal 2023 geplant.