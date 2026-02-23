Aus von Stefanie Reinsperger: So geht es im «Tatort»-Dortmund weiter

Der Dortmunder «Tatort» bleibt auch mit dem Aus von Ermittlerin Rosa Herzog ein Format im Dauerwandel. Seit dem ersten Fall «Alter Ego» (23. September 2012) ist schon lange nur noch Peter Faber alias Jörg Hartmann (56) als Fixstern des ursprünglichen Teams mit dabei: ein Ermittler, der nach dem Mord an seiner Familie impulsiv, kompromisslos und oft am Rand des Abgrunds agiert. Genau diese gebrochene Figur hat Dortmund über Jahre geprägt – und sie bleibt auch nach dem jüngsten Umbruch der Fixpunkt.