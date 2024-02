«Aus zwei werden drei»: Jennifer Lange verkündet Schwangerschaft

Trennung nach Reality–TV–Show

Andrej Mangold entschied sich 2019 im «Der Bachelor»–Finale für Jennifer Lange. Die Beziehung scheiterte jedoch nach der Teilnahme am «Sommerhaus der Stars 2020». Ihre Liebe mit Musiker Darius Zander machte sie im Sommer 2021 bei Instagram offiziell. Die «Bachelor»–Gewinnerin teilte ein Foto, auf dem sich die beiden küssen, und schrieb dazu: «Was soll ich sagen... ein Leuchten in den Augen sagt mehr als tausend Worte... ich bin einfach glücklich.» Sie fügte hinzu: «Du zeigst mir immer wieder auf's Neue, wie wunderschön und leicht sich das Leben anfühlen kann. Danke, dass du an meiner Seite bist.»