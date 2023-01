Ausblick auf das Marvel-Jahr: Diese Superhelden kehren zurück

«X-Men '97»: Herbst 2023 auf Disney+

«X-Men ‹97» lautet der Titel der Fortsetzung der kultigen Animationsserie «X-Men», die in den 1990er Jahren in Deutschland bei RTL ausgestrahlt wurde. In seinem nostalgischen Animationsstil lehnt sich das Serien-Revival an den 90er-Jahre-Zeichentrickklassiker an. Einige Sprecher von damals kehren in der englischen Originalversion zurück - und eine zweite Staffel ist auch bereits bestellt. «X-Men ›97» spielt nicht im Marvel Cinematic Universe - und erhält so einige erzählerische Freiheiten.