Der Salmonellenbefund in zahlreichen «Kinder»-Produkten von Ferrero hat bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern Fragen aufgeworfen. Veronica Pichl, Ernährungsexpertin und Autorin von «Bio für mein Baby» (riva), verrät im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, wie Salmonellen entstehen und was die Gefahren und Folgen einer Infektion sind.