  Home
  News
  3. Ausflug im Schnee: Prinz Harry geniesst Ski-Urlaub in Aspen
Ohne Herzogin Meghan

Ausflug im Schnee: Prinz Harry geniesst Ski-Urlaub in Aspen

Schnee–Auszeit in Colorado: Prinz Harry wurde beim Skifahren in Aspen gesichtet – ohne Herzogin Meghan und die gemeinsamen Kinder, dafür mit einem engen Freund.

Prinz Harry im Februar 2025 bei den Invictus Games im kanadischen Whistler.
Prinz Harry im Februar 2025 bei den Invictus Games im kanadischen Whistler. imago images/Cover-Images

Prinz Harry (41) gönnt sich kurz vor den Feiertagen eine sportliche Auszeit: Der Herzog von Sussex wurde am Mittwoch beim Skifahren im Nobelskiort Aspen im US–Bundesstaat Colorado gesichtet. An seiner Seite: sein langjähriger enger Freund, der argentinische Polostar Nacho Figueras (48).

Wie das Magazin «Hello!» berichtet, verbrachten die beiden Freunde rund vier Stunden auf den verschneiten Gipfeln des Luxusresorts. Harry, der in voller Skiausrüstung inklusive Helm und Sonnenbrille unterwegs war, wirkte laut Augenzeugen sichtlich entspannt. Nach den Abfahrten kehrte die Gruppe, zu der noch weitere männliche Freunde gehörten, zum gemeinsamen Lunch in einem der Bergrestaurants ein.

Es ist nicht das erste Mal, dass Harry und Nacho in Colorado gemeinsam Zeit verbringen. Bereits im August 2022 besuchten sie Aspen für den Sentebale Polo Cup. Die beiden sind seit 2007 befreundet.

Prinz Harry gilt als erfahrener Skifahrer; schon als Kind begleitete er die königliche Familie regelmässig in Skiurlaube, etwa in die Schweiz. Auch seinen beiden Kindern brachte der den Wintersport bereits nahe: Im Februar 2024 machten die Sussexes Urlaub in Utah.

Meghan und die Kinder nicht dabei

Während Harry den Männer–Trip geniesst, ist Herzogin Meghan (44) offenbar mit den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) im heimischen Montecito geblieben. Lange wird die Trennung jedoch nicht dauern: Berichten zufolge wird die Familie das Weihnachtsfest gemeinsam in Kalifornien verbringen.

Von SpotOn vor 48 Minuten
