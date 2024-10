Ausführlicher neuer Trailer: So unheimlich wird «Nosferatu»

«Ich war nie so glücklich»: Lily–Rose Depp sieht den Tod

Ihrem Gatten Thomas erzählt sie dann von einem Traum. Er spielt bei ihrer Hochzeit, doch bei der Feier sind alle Gäste tot. «Der Gestank ihrer Körper war abscheulich», sagt sie. Vor ihr stand der Tod, doch: «Ich war nie so glücklich». Lebt das Böse in der Welt da draussen oder in uns selbst? Das ist die Frage, die der Film vor allem zu stellen scheint. Am Ende des Trailers schwebt Ellen vor ihrem geöffneten Fenster, wartend auf Nosferatu.