Ausgefallene Krawatte: König Charles amüsiert sich bei Gartenparty

Die Saison der Gartenpartys

Der Buckingham Palast hatte gemäss «Daily Express» angekündigt, dass es in diesem Sommer drei königliche Gartenpartys geben wird: die erste fand am 7. Mai im Buckingham Palast im Herzen Londons statt, die zweite wird am 20. Mai am selben Ort über die Bühne gehen und die dritte ist am 1. Juli im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh, Schottland geplant.