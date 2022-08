Ausgelassene Hochzeit: Cheyenne Ochsenknecht hat «Ja» gesagt

Cheyenne Ochsenknecht (22) hat am 19. August ihren Partner Nino geheiratet. In ihren Stories geben die beiden bei Instagram erste Einblicke in die Feier, bei der offenbar eine ausgelassene Stimmung herrschte. Neben Freunden war natürlich auch die Familie dabei, darunter ihr Vater Uwe (66) und Mutter Natascha Ochsenknecht (58). Während ihr Bruder Wilson Gonzalez (32) laut der «Bild»-Zeitung Cheyennes Trauzeuge war, zeigte Nino, dass er ihren anderen Bruder Jimi Blue (30) gewählt hatte.