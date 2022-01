Ausgerechnet Kevin Spacey soll Prinz Andrew aus der Patsche helfen

Er will einen Geschworenenprozess

Wenn nicht doch noch ein aussergerichtlicher Vergleich erzielt wird, muss sich Prinz Andrew wohl noch in diesem Jahr in einem Prozess in den USA verantworten. In neu eingereichten Dokumenten vor dem zuständigen Gericht in New York City bestreitet Prinz Andrew laut «Guardian», ein «Mitverschwörer» oder enger Freund des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (1953-2019) zu sein. Zudem besteht er demnach auf einen Geschworenenprozess. Die US-Anwältin Lisa Bloom bezeichnete diese Forderung BBC zufolge als «PR-Aktion» und erklärte, Giuffre habe bereits um einen Geschworenenprozess gebeten.