Ausgesperrt: Pietro Lombardi verbringt Nacht im kalten Auto

Diese Nacht wird Pietro Lombardi (33) wohl nicht so schnell vergessen. Wie er in seiner Instagram–Story verriet, musste der Sänger am Wochenende mehrere Stunden lang bei Eiseskälte in seinem Auto verbringen.
Zu einem Schwarz–Weiss–Bild, das ihn nachdenklich auf sein Steuer gestützt zeigt, schrieb er, wie es dazu gekommen ist. Nach einem längeren Termin sei er nach Hause gefahren «und hab mich schon auf mein Bett gefreut, weil ich echt kaputt war.» Doch dann der Schock: Der «DSDS»–Star bemerkte, dass er sich ausgesperrt hat. Und niemand konnte ihm helfen.
Er erreichte niemanden
«Hab vier Stunden lang versucht, jemanden zu erreichen, aber alle haben geschlafen. Ins Hotel konnte ich auch nicht, weil der Check–in erst ab 15 Uhr ist», berichtete Lombardi am Sonntagvormittag von seiner herausfordernden Nacht bei Minustemperaturen. «War die ganze Zeit im Auto, es war ein Eiskeller, konnte ja auf der Strasse nicht vier Stunden den Motor laufen lassen.»
Gegen Morgen fand sich dann offenbar doch noch eine Lösung. «Am Ende liege ich jetzt endlich im Bett. Zwar nicht in meinem, aber komplett egal. Hauptsache warm.»
Für den Sänger geht es damit nach einem aufregenden Jahr 2025 auch 2026 turbulent weiter. Im August hatte seine langjährige Partnerin Laura Maria Rypa (30) die endgültige Trennung verkündet. Das Paar hat zwei kleine Söhne. Eigentlich wollten sie bald heiraten und ein neues Haus beziehen.
«Heute Pech, morgen vielleicht wieder Glück»
Stattdessen muss sich Lombardi ein neues Leben aufbauen, kam vorübergehend bei Kumpel Oliver Pocher (47) unter. Zudem machten ihm verschiedene gesundheitliche Probleme Sorgen. Für das neue Jahr hatte er sich zuletzt motiviert gezeigt und neben etlichen Auftritten auch angekündigt, die Kilos, die er nach der Trennung zugenommen hatte, wieder abzuspecken. Zum Jahresbeginn zeigte er sich bereits stolz beim Trainieren. Nach seiner unfreiwilligen Nacht im Auto gab er sich auch schon wieder zuversichtlich: «Heute Pech, morgen vielleicht wieder Glück»