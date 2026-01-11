Ausgesperrt: Pietro Lombardi verbringt Nacht im kalten Auto

«Heute Pech, morgen vielleicht wieder Glück»

Stattdessen muss sich Lombardi ein neues Leben aufbauen, kam vorübergehend bei Kumpel Oliver Pocher (47) unter. Zudem machten ihm verschiedene gesundheitliche Probleme Sorgen. Für das neue Jahr hatte er sich zuletzt motiviert gezeigt und neben etlichen Auftritten auch angekündigt, die Kilos, die er nach der Trennung zugenommen hatte, wieder abzuspecken. Zum Jahresbeginn zeigte er sich bereits stolz beim Trainieren. Nach seiner unfreiwilligen Nacht im Auto gab er sich auch schon wieder zuversichtlich: «Heute Pech, morgen vielleicht wieder Glück»