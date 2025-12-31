«Ausgewachsene Adipositas»: Hape Kerkeling ernährt sich bewusster

Der Hörsturz lag der Vermutung nach ebenso am Stress. «Ich bin in meinem Ehrgeiz manches Mal über das Ziel hinausgeschossen», erinnert Kerkeling sich. Mittlerweile sei dieser Ehrgeiz aber bei dem vielbeschäftigten Star «nicht mehr so extrem». Nach einer bewussten Auszeit ist Kerkeling schon vor geraumer Zeit vor die Kameras zurückgekehrt. Trotz aller Herausforderungen ist er aber auch heute noch zu Scherzen aufgelegt, wie er in dem Gespräch beweist. Er sei «tendenziell Hypochonder und, das Kuriose: mein Hausarzt auch. Manchmal steigern wir uns da beide rein, aber meistens kann ich ihn beruhigen.»