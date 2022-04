Ausgewogen und gesund: So klappt vegane Ernährung

Hilfreich für die Zufuhr dieser Vitamine kann zum Beispiel Margarine sein. Vitamin D ist massgeblich am Kalziumstoffwechsel beteiligt, stärkt Knochen und Immunsystem. Die wichtigste Quelle ist die Eigenbildung über die Haut, allerdings nur bei ausreichend Sonnenlicht. In pflanzlichen Lebensmitteln kommt Vitamin D selten vor, weshalb Veganerinnen und Veganer es besonders in den Wintermonaten ersetzen sollten.