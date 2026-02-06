Ausmisten vor dem Frühjahrsputz: So funktioniert die 15-Minuten-Regel

Damit die 15–Minuten–Regel effektiv funktioniert, muss das Ziel klar definiert und räumlich eng begrenzt sein. Anstatt sich vorzunehmen, «das Badezimmer» auszumisten, konzentriert man sich lediglich auf eine einzelne Schublade, das oberste Regal im Spiegelschrank oder die Sammlung an Nagellacken. Das sorgt für sofortige Erfolgserlebnisse. Werden diese kleinen Siege zur täglichen Routine, summiert sich der Effekt über einen Monat auf über sieben Stunden reine Ausmist–Zeit, was oft mehr bewirkt als ein einmaliger, kräftezehrender Gewaltmarsch durch den Keller.