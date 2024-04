Ausnahmezustand bei RTL: TV-Programm läuft trotz Bombenfund weiter

Ausnahmezustand beim Sender RTL in Köln: Weil im Rhein eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde, musste am Mittwoch (03. April) unter anderem die RTL–Sendezentrale in den alten Messehallen in Köln–Deutz geräumt werden. Das hat auch Auswirkungen auf den aktuellen Sendebetrieb, wie eine RTL–Sprecherin auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news mitteilte. Die Evakuierung des Sendezentrum soll demnach gegen 14 Uhr abgeschlossen sein.