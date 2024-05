Hingucker auf dem roten Teppich

Ausschnitt bis zum Bauchnabel: Emily Ratajkowski zeigt, was sie hat

Emily Ratajkowski weiss, wie sie alle Blicke auf sich ziehen kann. Bei einer Veranstaltung in New York präsentiert sie sich in einem cremefarbenen Seidenkleid mit Mega–Dekolleté den Fotografen.