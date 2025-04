«Aussergewöhnlich»: Elton John feiert zehntes Nummer-eins-Album

Nach einer längeren Chart–Pause eroberte er Ende der 80er–Jahre mit «Sleeping With The Past» (1989) und «The Very Best Of Elton John» (1990) erneut die Spitzenposition. In den letzten Jahren bewies der Ausnahmekünstler, dass er nichts von seiner Relevanz eingebüsst hat: «Good Morning To The Night» (mit Pnau, 2012), «Diamonds» (2017) und «The Lockdown Sessions» (2021) komplettierten seine Sammlung, bevor nun «Who Believes In Angels?» die zehn vollmacht.