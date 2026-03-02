«Aussergewöhnlich schön»: Harrison Ford schwärmt von Calista Flockhart

Im Dezember hatte die Schauspieler–Gewerkschaft SAG–AFTRA bekannt gegeben, dass Harrison Ford für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Präsident Sean Astin würdigte ihn als «eine aussergewöhnliche Persönlichkeit – ein Schauspieler, dessen ikonische Rollen die Weltkultur nachhaltig geprägt haben. Es ist uns eine Ehre, eine echte Legende auszuzeichnen, deren Einfluss auf unsere Kunst bis heute fortbesteht». Aktuell ist der 83–Jährige in der Apple–TV–Serie «Shrinking» zu sehen. Darin spielt er einen an Parkinson erkrankten Therapeuten.