«Aussergewöhnlich schön»: Harrison Ford schwärmt von Calista Flockhart

Harrison Ford (83) ist bei den Actor Awards mit einem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. In seiner achtminütigen Dankesrede blickte er nicht nur auf seine jahrzehntelange Karriere zurück, sondern schwärmte auch von seiner Ehefrau Calista Flockhart (61).
Harrison Ford empfindet sich als «Glückspilz»
Nachdem ihm sein Kollege und Freund Woody Harrelson (64) den Preis am Sonntagabend in Los Angeles überreicht hatte, sagte ein sichtlich gerührter Harrison Ford: «Manchmal machen wir Unterhaltung, manchmal Kunst. Manchmal haben wir das Glück, beides gleichzeitig zu schaffen – und wenn wir wirklich Glück haben, können wir damit auch noch unseren Lebensunterhalt verdienen.»
Der Erfolg bringe zwar eine «gewisse Freiheit» mit sich, verpflichte aber auch dazu, «einander zu unterstützen, andere zu fördern, wo immer es geht, und die Tür für den nächsten jungen Menschen offenzuhalten – für den nächsten verlorenen Jungen, der einen Platz zum Dazugehören sucht».
Harrison Ford, der in Filmen wie «Indiana Jones», «Star Wars», «Blade Runner», «Schatten der Wahrheit» und «Auf der Flucht» Millionen Menschen begeisterte, bezeichnete sich selbst als «Glückspilz». Er sei «glücklich, meine Leute gefunden zu haben, glücklich, eine Arbeit zu haben, die mich herausfordert, glücklich, dass ich das immer noch tun kann». Das alles wisse er sehr zu schätzen.
Ein Dankeschön an wichtige Unterstützer
«Ich möchte mich von ganzem Herzen bei meinen Kollegen, meiner aussergewöhnlich schönen Frau Calista und meiner Familie bedanken, die mir in all dem Liebe und Mut geschenkt haben, und ich danke SAG–AFTRA für die Verleihung dieses Preises», erklärte Ford weiter. Mit der «Ally McBeal»–Schauspielerin ist Ford seit dem Jahr 2002 zusammen und seit 2010 verheiratet.
«Ich liebe, was ich tue»
Ford würdigte zudem den Einfluss von George Lucas und Steven Spielberg sowie des inzwischen verstorbenen Casting–Direktors Fred Roos und seiner ehemaligen Managerin Patricia McQueeny auf seine Karriere. «Es ist schwer, in dieses Geschäft einzusteigen», betonte er und fügte scherzend hinzu: «In meinem Fall war es schwer, wieder herauszukommen – Gott sei Dank, denn ich liebe, was ich tue.»
Im Dezember hatte die Schauspieler–Gewerkschaft SAG–AFTRA bekannt gegeben, dass Harrison Ford für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Präsident Sean Astin würdigte ihn als «eine aussergewöhnliche Persönlichkeit – ein Schauspieler, dessen ikonische Rollen die Weltkultur nachhaltig geprägt haben. Es ist uns eine Ehre, eine echte Legende auszuzeichnen, deren Einfluss auf unsere Kunst bis heute fortbesteht». Aktuell ist der 83–Jährige in der Apple–TV–Serie «Shrinking» zu sehen. Darin spielt er einen an Parkinson erkrankten Therapeuten.