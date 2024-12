Austin Butler soll Patrick Bateman in «American Psycho»-Remake spielen

«American Psycho» handelt vom New Yorker Investmentbanker Patrick Bateman, der in den 1980er–Jahren zum Serienmörder wird. Die Buchvorlage stammt von Bret Easton Ellis (60). Christian Bale (50) verkörperte in der Adaption aus dem Jahr 2000 Patrick Bateman. In dem Film wirkten damals auch Jared Leto (52), Justin Theroux (53), Reese Witherspoon (48) oder Willem Dafoe (69) mit.