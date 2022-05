Austin Butler und Kaia Gerber zeigen ihre Liebe auf dem roten Teppich

Auf der Veranstaltung in Cannes trug Gerber ein massgeschneidertes rotes Neckholder-Slip-Kleid von Celine by Hedi Slimane. Dazu kombinierte sie Diamantohrringe von Tiffany & Co. und hatte ihre Haare zu einer lockeren Hochsteckfrisur zusammengebunden. Ihr berühmter Freund entschied sich für einen eleganten Anzug und eine passende Fliege.