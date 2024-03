Austin Butler zieht neue Hauptrolle in einem Thriller an Land

Austin Butler ist in Hollywood sehr gefragt

Austin Butler zählt derzeit zu Hollywoods gefragtesten Schauspielern. Nach einer langen Karriere als Kinderstar bei Nickelodeon konnte der 32–Jährige auch in seriösen Projekten Fuss fassen. 2019 castete Quentin Tarantino (61) ihn für «Once Upon a Time in Hollywood». 2023 war er mit seiner Rolle als «Elvis» für den gleichnamigen Film von Baz Luhrmann (61) für einen Oscar nominiert. Zudem spielte er in Steven Spielbergs Apple TV+–Serie «Masters of the Air» mit. Aktuell ist Butler im Sci–Fi–Epos «Dune: Teil 2» als kahlköpfiger Schurke im Kino zu sehen.