Australian Open: Naomi Osaka zeigt Haute Couture auf dem Court

Tennisstar Naomi Osaka (28) weiss, wie man Auftritte inszeniert. Bei ihrem Erstrundenmatch der Australian Open gegen die Kroatin Antonia Ružić (23) schritt die Japanerin mit einem Look auf den Platz, das die Zuschauer in der Rod Laver Arena zum Staunen brachte. Sie trug einen breitkrempigen weissen Hut mit Schmetterling und darunter einen transparenten Schleier, der zu dem wallenden Beinkleid aus einem plissierten Minirock über weiten Hosen passte. Dies trug sie unter ihrem eigentlichen, türkisfarbenen Tennisdress, in dem sie später die Partie spielte. Getoppt wurde das extravagante Outfit ausserdem noch von einem gezackten weissen Schirm.