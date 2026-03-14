Australien-Besuch: Mary und Frederik von Dänemark posieren am Uluru

Das Paar ist bis 19. März auf Staatsbesuch. Dieser soll «die bereits starken Beziehungen zwischen Australien und Dänemark weiter ausbauen, sowohl in kultureller, wirtschaftlicher als auch aussenpolitischer Hinsicht», heisst es in einer Erklärung der Royals. «Aufbauend auf der strategischen Partnerschaft, die 2023 zwischen Australien und Dänemark geschlossen wurde, soll der Staatsbesuch die Zusammenarbeit in einer Vielzahl von Bereichen stärken, darunter die grüne Wende und die wirtschaftliche Sicherheit.» Der stellvertretende Ministerpräsident, der Aussenminister, der Minister für Klima, Energie und Versorgung sowie 55 dänische Unternehmen sind ebenfalls in Australien mit dabei. Am Sonntag startet das offizielle Programm dann bei Sonnenaufgang am berühmten Muṯitjulu–Wasserloch.