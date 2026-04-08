Auswanderertraum? Kleine spanische Gemeinde bietet kostenloses Wohnen

Versprochen wird demzufolge nicht nur eine fast kostenlose Unterkunft, sondern auch eine Beschäftigung. So seien über die vergangenen Jahre mehrere Häuser saniert worden, von denen eines den neuen Bürgerinnen oder Bürgern zur Verfügung gestellt werden soll. Das Haus sei voll ausgestattet und es werde keine Miete fällig, alles werde von den örtlichen Behörden organisiert. Bezahlt werden müssten lediglich die Kosten, die beim Bewohnen entstehen.