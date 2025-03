Auswärtiges Amt ergänzt Hinweise: Das müssen USA-Reisende beachten

Achtung beim Aufenthaltszweck

Die Behörde erklärt auf ihrer Seite zu Einreisekontrollen in den USA unter anderem, dass Reisende ausschliesslich mit einem gültigen ESTA (elektronische Reisegenehmigung) oder Visum in die USA reisen sollten, das dem geplanten Aufenthaltszweck entspricht. Wer falsche Angaben zum Aufenthaltszweck macht oder Vorstrafen in den USA hat, bekommt Probleme bei der Einreise. Auch eine nur geringfügige Überschreitung der Aufenthaltsdauer kann zur Festnahme, Abschiebehaft und Abschiebung führen, so das Auswärtige Amt.