Auszeit in Belgien: Sylvie Meis verbringt Zeit mit Sohn Damián

Er scheint aktuell der wichtigste Mann in ihrem Leben zu sein: Sylvie Meis (46) hat in Belgien Zeit mit ihrem Sohn Damián van der Vaart (17) verbracht, wie sie in ihrer aktuellen Instagram–Story zeigt. Mit dabei beim Besuch in der belgischen Gemeinde Hoogstraten war ausserdem die Freundin ihres Sohnes, die Niederländerin Romy Gentile (15).