Auszeit von royalen Pflichten: Königin Camilla fliegt in die Sonne

Alleine 13 Termine in den vergangenen Wochen

Seit der Palast Charles' Krebsdiagnose am 5. Februar öffentlich gemacht hat, hat Camilla insgesamt 13 öffentliche Termine wahrgenommen, darunter auch einige Auftritte, bei denen Charles anwesend hätte sein sollen. Vergangene Woche besuchte sie einen Gedenkgottesdienst für Konstantin von Griechenland (1940–2023) in Windsor und gab anschliessend einen Empfang für hunderte Gäste. Am 29. Februar traf sie sich im Clarence House mit Olena Zelenska (46), der Ehefrau des ukrainischen Präsidenten.