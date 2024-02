Auto abgeschleppt! Emma Watson nimmt es mit Humor

Da hätte Emma Watson (33) wohl etwas genauer hinsehen sollen. Die «Harry Potter»–Schauspielerin ist in dieser Woche mit ihrem Audi A3 in der Stadt Stratford–upon–Avon in der englischen Grafschaft Warwickshire abgeschleppt worden. Das berichtet «The Sun». Demnach parkte sie ihr dunkelblaues Auto versehentlich im Parkverbot.