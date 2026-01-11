Autor wurde 90 Jahre alt: Erich von Däniken ist gestorben

Erich von Dänikens Karriere begann bereits in den 1960er‑Jahren mit Artikeln und Vorträgen über die Möglichkeit, dass frühere Kulturen Besuch von Ausserirdischen erhielten. Bereits sein erstes Buch «Erinnerungen an die Zukunft» von 1968 wurde dann zum grossen Erfolg, er stürmte damit die internationalen Bestsellerlisten. Von Wissenschaftlern wurden seine Theorien stets scharf kritisiert.