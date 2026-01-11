Autor wurde 90 Jahre alt: Erich von Däniken ist gestorben

Der Schweizer Bestsellerautor Erich von Däniken (1935–2026) ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das berichtet die Zeitung «Blick» unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Keystone–SDA. Demnach habe seine Tochter Cornelia von Däniken (63) erklärt, ihr Vater sei altersbedingt im Spital von Interlaken gestorben.
Umstrittene Thesen
Der Schweizer, der 1935 im Kanton Aargau zur Welt kam, war ein erfolgreicher, aber auch sehr umstrittener Autor. Erich von Däniken veröffentlichte circa 50 Bücher, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden. Auch Verfilmungen entstanden.
Erich von Dänikens Karriere begann bereits in den 1960er‑Jahren mit Artikeln und Vorträgen über die Möglichkeit, dass frühere Kulturen Besuch von Ausserirdischen erhielten. Bereits sein erstes Buch «Erinnerungen an die Zukunft» von 1968 wurde dann zum grossen Erfolg, er stürmte damit die internationalen Bestsellerlisten. Von Wissenschaftlern wurden seine Theorien stets scharf kritisiert.
Erich von Däniken hinterlässt seine Ehefrau Elisabeth, die er 1960 heiratete, sowie Tochter Cornelia von Däniken.