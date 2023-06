Autorin Carol Higgins Clark stirbt im Alter von 66 Jahren

Auch als Darstellerin war Carol Higgins Clark aktiv. 1975 spielte sie zum Beispiel in einer Rolle in der Serie «Who Killed Amy Lang», die im Rahmen der ABC-Show «Good Morning America» ausgestrahlt wurde. Ausserdem spielte sie in dem Wendy-Wasserstein-Stück «Uncommon Women» mit und übernahm die Hauptrolle in dem Film «A Cry In The Night», der auf einem Roman ihrer Mutter basiert.