James Cameron verpasst US-Premiere

Zu der US-Premiere von «Avatar: The Way of Water» kamen zahlreiche Stars, unter anderem die Hauptdarsteller Zoe Saldana (44) und Sam Worthington (46). Nur einer musste passen: Bei Regisseur James Cameron (68) war ein Corona-Test zuvor positiv ausgefallen. Wie «The Hollywood Reporter» berichtete, musste er deswegen die Vorstellung seines Films am Montag in Los Angeles absagen. «Avatar: The Way of Water» startet am 14. Dezember in den deutschen Kinos.