«Avatar», «Superman», «Fantastic Four»: Trailerflut bei CinemaCon

In Las Vegas ist gerade die Filmmesse CinemaCon zu Ende gegangen. Die grossen Studios stellten dort vier Tage lang Kinobetreibern ihre neuesten Projekte vor. Neben Neuigkeiten zu vielen, vielen anderen Filmen bekamen die Besucherinnen und Besucher aus der Kinobranche neues Videomaterial aus «Avatar: Fire and Ash», dem «Superman»–Reboot und «The Fantastic Four: First Steps» zu Gesicht.