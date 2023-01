Über 1,4 Milliarden Dollar eingespielt

«Avatar: The Way of Water» führt Kino-Charts dritte Woche in Folge an

Auch im neuen Jahr bleibt «Avatar: The Way of Water» im Kino das Mass aller Dinge, zumindest was die Ticketverkäufe angeht. Die dritte Woche in Folge steht das Epos von Regisseur James Cameron diesbezüglich nun schon an der Spitze, über 1,4 Milliarden US-Dollar spielte der Film bisher ein.