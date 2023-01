James Cameron hängt «Jurassic World» ab

«Avatar: The Way of Water» klettert weiter in ewigen Kinocharts

Nach enttäuschendem Start klettert «Avatar: The Way of Water» weiter in den Top-Ten der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Auf dem heimischen Markt hinkt James Camerons Sequel hingegen auf hohem Niveau hinterher.